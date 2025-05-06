Сина Роналду викликали до юнацької збірної Португалії

Син нападника Аль-Насра Кріштіану Роналду, Роналду душ Сантуш, викликаний до юнацької збірної Португалії U-15.

Про це йдеться на сайті місцевої федерації футболу.

14-річний гравець Аль-Насра зіграє на Міжнародному турнірі імені Влатко Марковича, який відбудеться у Хорватії з 13 по 18 травня.

Португалія зіграє 4 поєдинки на турнірі: з Японією (13 травня), Грецією (14 травня) та Англією (16 травня). Четвертий суперник португальців ще не визначений, проте гра запланована на 18 травня.

Раніше Чемпіон повідомляв, що Роналду поступово стає зіркою у Саудівській Аравії, але не завдяки здобуткам батька, а через власні голи.

Раніше син Кріштіану Роналду підтвердив, що хоче зіграти з батьком в одному клубі.