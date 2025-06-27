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Дикий: Клуби УПЛ домовились про рівний розподіл прибутку за трансляції

Олександр Булава — 27 червня 2025, 19:47
Дикий: Клуби УПЛ домовились про рівний розподіл прибутку за трансляції

Президент Української Прем’єр-ліги Євген Дикий пояснив розподіл прибутку між клубами від єдиного телепулу.

Про це функціонер розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Ми обговорювали питання щодо розподілу заробітку. Це перший крок, адже ми покрили всі витрати на забезпечення трансляцій матчу і ще у нас є прибуток.

На зустрічі клуби підтримали розподіл прибутку порівну між усіма командами УПЛ – не буде застосований спортивний принцип чи статистика відвідуваності стадіону", – сказав Дикий.

Нагадаємо, з минулого сезону матчі чемпіонату України транслюються на УПЛ-ТБ.

Чемпіонат України, УПЛ Євген Дикий УПЛ-ТБ

Чемпіонат України, УПЛ

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