Дикий: Клуби УПЛ домовились про рівний розподіл прибутку за трансляції
Президент Української Прем’єр-ліги Євген Дикий пояснив розподіл прибутку між клубами від єдиного телепулу.
Про це функціонер розповів у коментарі ВЗБІРНА.
"Ми обговорювали питання щодо розподілу заробітку. Це перший крок, адже ми покрили всі витрати на забезпечення трансляцій матчу і ще у нас є прибуток.
На зустрічі клуби підтримали розподіл прибутку порівну між усіма командами УПЛ – не буде застосований спортивний принцип чи статистика відвідуваності стадіону", – сказав Дикий.
Нагадаємо, з минулого сезону матчі чемпіонату України транслюються на УПЛ-ТБ.