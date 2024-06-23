Сімонс прийняв рішення щодо свого майбутнього в ПСЖ

Півзахисник Парі Сен-Жермен Хаві Сімонс вирішив покинути клуб цього літа.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хавбек збірної Нідерландів піде в оренду до червня 2025 року. Наразі головними претендентами на підписання Сімонса є Баварія та РБ Лейпциг.

Зазначається, що 21-річний футболіст прийматиме рішення після завершення чемпіонату Європи-2024.

🚨🇳🇱 EXCL: Xavi Simons has formally informed Paris Saint-Germain about his plan to leave the club this summer.



Key detail: it will be a loan move until June 2025, as mentioned since April.



Bayern and RB Leipzig, both pushing to sign Xavi Simons.



↪️ Decision after the Euros. pic.twitter.com/HSXt932dwS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2024

Нагадаємо збірна Нідерландів із Сімонсом проведе вирішальний матч групового етапу Євро з Австрією 25 червня.

Минулий сезон Сімонс провів за Лейпциг на правах оренди. Хаві став одним із найяскравіших гравців Бундесліги, забивши 8 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.