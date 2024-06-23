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Сімонс прийняв рішення щодо свого майбутнього в ПСЖ

Станіслав Лисак — 23 червня, 09:00
Сімонс прийняв рішення щодо свого майбутнього в ПСЖ

Півзахисник Парі Сен-Жермен Хаві Сімонс вирішив покинути клуб цього літа.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хавбек збірної Нідерландів піде в оренду до червня 2025 року. Наразі головними претендентами на підписання Сімонса є Баварія та РБ Лейпциг.

Зазначається, що 21-річний футболіст прийматиме рішення після завершення чемпіонату Європи-2024.

Нагадаємо збірна Нідерландів із Сімонсом проведе вирішальний матч групового етапу Євро з Австрією 25 червня.

Минулий сезон Сімонс провів за Лейпциг на правах оренди. Хаві став одним із найяскравіших гравців Бундесліги, забивши 8 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.

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