Сім’я Берлусконі продала Монцу

Італійський футбольний клуб Монца отримав нових власників.

Про це повідомляє Gazzetta de Milano.

З 2018 року Монцою володів Сільвіо Берлусконі та його компанія Fininvest. Саме під керівництвом експрезидента Мілана клуб в сезоні-2022/23 вперше зіграв у Серії А.

Після смерті Сільвіо Берлусконі в 2023 році Монца залишалася під контролем Fininvest і роди колишнього прем’єр-міністра Італії.

Новим власником клубу став американський інвестиційний фонд Beckett Layne Ventures. Вони викупили 80% акцій клубу, ще 20% фонд придбає влітку 2026 року. Сумарна вартість угоди – 45 мільйонів євро, проте через боргові зобов’язання Монци Fininvest отримає лише 30 мільйонів.

Наразі керувати Монцою продовжить Адріано Галліані, проте не виключено, що це лише тимчасова міра.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Монца вилетіла в Серію В. Раніше повідомлялося про те, що команду може очолити Даніеле Де Россі.