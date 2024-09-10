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Екскапітан Динамо порівняв Луческу та Шовковського

Олександр Булава — 10 вересня, 19:55
Екскапітан Динамо порівняв Луческу та Шовковського
Мірча Луческу та Олександр Шовковський
Фото - ФК Динамо

Колишній капітан київського Динамо, а наразі гравець бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук порівняв команди під керівництвом Мірчи Луческу та Олександра Шовковського.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Взбірна.

"Не хочеться зараз проводити ці порівняння між командами Луческу та Шовковського. Має пройти час. Але Динамо стало більш збалансованою командою — це так. Упевненішою в собі командою — це теж так.

Однак почекаємо завершення чемпіонату України, і якщо будуть золоті медалі та третя зірочка, то можна буде порівнювати. Зараз не хочу порівнювати", — сказав Сидорчук.

У чемпіонаті України Динамо стартувало з трьох перемог та наразі з 9 очками займає 4-те місце в турнірній таблиці. Наступний матч команда зіграє 14 вересня проти Зорі.

Раніше кияни дізналися суперників у основному етапі Ліги Європи УЄФА. Підопічні Шовковського зустрінуться з Ромою, Лаціо, Ференцварошем, Реалом Сосьєдад, Галатасараєм, Вікторією Пльзень, РФШ та Гоффенгаймом. Столичний клуб вже визначився із заявкою на турнір.

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Сергій Сидорчук

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