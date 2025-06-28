До Динамо на зборах приєднається молодий центральний захисник – джерело
ФК Динамо Київ
До київського Динамо незабаром приєднається молодий центральний захисник.
Про це повідомив журналіст Пьотр Слонка.
Про прізвище гравця нічого невідомо.
Водночас джерело додає, що захисником столичного клубу Максимом Дячуком цікавиться Лехія Гданськ.
У поточному сезоні Дячук відіграв за Динамо в усіх турнірах 14 матчів. На його рахунку асист та дві жовті картки.
Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, основна команда київського Динамо вирушила на літній навчально-тренувальний збір в Австрію.
Столичний колектив запланував проведення контрольних матчів у межах підготовки до сезону, який розпочнеться для підопічних Олександра Шовковського кваліфікаційними матчами Ліги чемпіонів (перший поєдинок запланований на 22 липня).