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Динамо планує підписати двох нових гравців – джерело

Олексій Мурзак — 11 грудня 2024, 23:53
Динамо планує підписати двох нових гравців – джерело
Олександр Андрієвський
ФК Динамо

Київське Динамо планує підсилитися два новими футболістами.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Telegram.

За його інформацією, наразі столичний клуб знаходиться в переговорному процесі щодо підсилення двома гравцями, але переговори знаходяться на початковій стадії, тому зарано говорити про конкретику.

Також Бурбас додав, що кияни також готові відпустити і Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського, на яких не розраховують у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Андрієвського зацікавлені Карпати.

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