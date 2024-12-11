Динамо планує підписати двох нових гравців – джерело
Олександр Андрієвський
ФК Динамо
Київське Динамо планує підсилитися два новими футболістами.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Telegram.
За його інформацією, наразі столичний клуб знаходиться в переговорному процесі щодо підсилення двома гравцями, але переговори знаходяться на початковій стадії, тому зарано говорити про конкретику.
Також Бурбас додав, що кияни також готові відпустити і Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського, на яких не розраховують у майбутньому.
Раніше повідомлялося, що у підписанні Андрієвського зацікавлені Карпати.