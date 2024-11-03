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Шовковський: Гра проти Інгульця вийшла непростою

Руслан Травкін — 3 листопада, 22:02
Шовковський: Гра проти Інгульця вийшла непростою
Олександр Шовковський
Динамо

Наставник київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своїх підопічних над Інгульцем у матчі 12 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова цитує клубна пресслужба.

кщо не брати до уваги рахунок матчу, то гра вийшла непростою. Розуміли, що посеред тижня відіграли 120 хвилин у кубковій грі в Полтаві, а перед цим за два дні до цього грали принциповий матч із Шахтарем. Тому після повернення з Полтави я дав хлопцям один повноцінний вихідний, аби вони змогли перепочити.

Готуючись до сьогоднішньої гри, повністю розуміли, за рахунок чого буде грати наш суперник – що буде багато боротьби, що вони будуть робити ставку на стандартні положення. У цьому компоненті, я вважаю, ми недопрацювали.

Діями в атаці я задоволений більше – зокрема, реалізували наші напрацювання, приймали правильні рішення. Могли робити рахунок і більшим, тож вітаю всіх із перемогою", – сказав фахівець.

Також у нього запитали про нестабільні дії захисту під час гри.

"У чому причина? Відразу я не відповім вам. Але погоджуся, що були певні проблеми, тож є над чим замислитися як тренерському штабу, так і, безумовно, гравцям", – додав Шовковський.

Нагадаємо, перемога дозволила киянам наздогнати Олександрію за набраними очками – обидва клуби за 11 поєдинків набрали 29 балів. "Біло-сині" лідирують через кращу різницю голів.

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