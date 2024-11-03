Шовковський: Гра проти Інгульця вийшла непростою

Наставник київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своїх підопічних над Інгульцем у матчі 12 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова цитує клубна пресслужба.

"Якщо не брати до уваги рахунок матчу, то гра вийшла непростою. Розуміли, що посеред тижня відіграли 120 хвилин у кубковій грі в Полтаві, а перед цим за два дні до цього грали принциповий матч із Шахтарем. Тому після повернення з Полтави я дав хлопцям один повноцінний вихідний, аби вони змогли перепочити.

Готуючись до сьогоднішньої гри, повністю розуміли, за рахунок чого буде грати наш суперник – що буде багато боротьби, що вони будуть робити ставку на стандартні положення. У цьому компоненті, я вважаю, ми недопрацювали.

Діями в атаці я задоволений більше – зокрема, реалізували наші напрацювання, приймали правильні рішення. Могли робити рахунок і більшим, тож вітаю всіх із перемогою", – сказав фахівець.