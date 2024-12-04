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Загалом результат по грі: Шовковський відреагував на нічию в матчі з Олександрією

Олексій Мурзак — 4 грудня 2024, 17:56
Загалом результат по грі: Шовковський відреагував на нічию в матчі з Олександрією
Олександр Шовковський
ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічийний результат проти Олександрії в перенесеному матчі 1-го туру Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що результат зустрічі цілком закономірний.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

"Серйозно поставилися до матчу, і так і має бути. Подякував гравцям. Розуміли, що граємо з командою, яка має стільки ж очок. Загалом результат по грі. Ми відповідально поставилися до своєї гри. Я не хочу вдаватися у деталі, але ми розуміли, як треба грати. Розумно поставилися до матчу.

Брагару та Герреро? Я вирішив, що по грі не було сенсу випускати цих гравців і щось міняти. А ми вже готуємось до наступного матчу. Ми розуміємо, що завершилося лише перше коло, а не чемпіонат", – додав Шовковський.

За підсумками зустрічі ситуація в турнірній таблиці кардинально не змінилася. "Біло-сині" продовжують випереджати команду Руслана Ротаня лише за додатковими показниками, а так обидва клуби мають по 37 очок за 15 матчів.

У неділю, 8 грудня, команди знову зіграють між собою, але вже в межах 16 туру.

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