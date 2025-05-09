Незадоволений діями гравців: Шовковський – про нічию з Поліссям
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський пояснив нічию з Поліссям (0:0) у 28 турі чемпіонату України.
Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.
"Я незадоволений діями гравців, особливо в плані прийняття рішень – дуже багато браку, багато не того, про що ми домовлялися і що повинні робити. Загалом ми незадоволені. Я не розумію, в чому причина тих рішень, які вони приймали на футбольному полі, особливо в першому таймі. Персонально ні про кого не говоритиму.
Я не знаю, що вплинуло на дії гравців, але вони мають виходити та грати так, як ми домовилися, те що ми напрацьовували. Все інше мені не зрозуміле", – розповів Шовковський.
Динамо продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ за два тури до фінішу з 68 очками в активі. Наразі перевага над Олександрією складає 5 пунктів, проте команда Руслана Ротаня свій матч ще не зіграла.
Свій наступний матч кияни зіграють проти донецького Шахтаря у фіналі Кубку України.