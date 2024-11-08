Аналізуйте та продовжуйте робити свою роботу: Шовковський нервово відповів журналістам після поразки від Ференцвароша
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський порадив журналістам продовжувати займатися своєю роботою.
Про це він сказав, відповідаючи на репліку журналіста про те, що Динамо демонструє найгірший виступ у єврокубках за останні 20 років. Слова Сашо наводить пресслужба клубу.
"Ми готуємося до кожної гри. Але вдесятьох проти одинадцятьох грати достатньо складно. Ви аналізуйте та продовжуйте робити свою роботу, а ми робитимемо свою.
Щодо сьогоднішньої гри, у першому таймі ми стримували суперника, грали компактно та організовано, мали можливості, щоб забити, і не один раз. У другому таймі пропустили після жахливої помилки. Одразу ж пропустили другий – і гра була зроблена", – сказав Шовковський.
Після поразки від Ференцвароша Динамо опустилося на останню сходинку в турнірній таблиці. Втім, у киян ще залишаються теоретичні шанси на вихід в 1/16 фіналу. В наступних чотирьох турах "біло-сині" зустрінуться з Вікторією Пльзень, Реалом Сосьєдадом, Галатасараєм та РФШ.