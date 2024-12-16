Розуміли, що буде важко: Шовковський – про гру з Вересом
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський оцінив мінімальну перемогу над Вересом (1:0) у 17 турі чемпіонату України.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Ми спеціально винесли матч на день пізніше, на понеділок задля того, щоб у команди було на один день більше часу на відновлення. З урахуванням результатів цього туру я намагався достукатися до гравців, що це останній матч року, турнірне становище не має значення.
В останньому турі той, хто більше налаштований, вмотивований, має більше бажання, той і перемагає. Я подякував зараз гравцям за те, що вони, навіть у тому графіку, у якому ми опинились, до цієї гри підійшли з бажанням. Не все виходило", – зазначив фахівець.
Тренер розповів, що команда хотіла реабілітуватися за невдалий виступ в основному етапі Ліги Європи.
"Ми розуміли, що нам заважатимуть погодні умови, якість поля, налаштування суперника, який після прикрої поразки в минулому турі хотів реабілітуватися. Так само як і ми хотіли реабілітуватися, через те, що наші результати у Лізі Європи вкрай негативні. І ми маємо це визнати, задля того, щоб вміти подивитися прямо перед собою в обличчя, зробити висновки, розуміти, що треба робити, і рухатись далі. Ми готувалися до цієї гри, розуміючи, що вона буде важка", – розповів Шовковський.
Динамо йде на зимову перерву на першій позиції з 43 очками в активі. Верес займає 9-те місце з 19 балами.