Розуміли, що буде важко: Шовковський – про гру з Вересом

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський оцінив мінімальну перемогу над Вересом (1:0) у 17 турі чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Ми спеціально винесли матч на день пізніше, на понеділок задля того, щоб у команди було на один день більше часу на відновлення. З урахуванням результатів цього туру я намагався достукатися до гравців, що це останній матч року, турнірне становище не має значення.

В останньому турі той, хто більше налаштований, вмотивований, має більше бажання, той і перемагає. Я подякував зараз гравцям за те, що вони, навіть у тому графіку, у якому ми опинились, до цієї гри підійшли з бажанням. Не все виходило", – зазначив фахівець.