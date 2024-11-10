Динамо здолало Полісся та повернуло лідерство в УПЛ: огляд матчу

Київське Динамо здобуло перемогу над житомирським Поліссям у матчі 13 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ13 тур, 10 листопада

Динамо Київ – Полісся Житомир 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Ванат, 2:0 - 27 Ярмоленко, 2:1 - 86 Гуцуляк

Динамо: Бущан, Дячук, Попов, Бражко, Ярмоленко (Михавко 87), Шапаренко (Рубчинський 65), Ванат, (Волошин 65) Кабаєв (Герреро 65), Тимчик (Караваєв 87), Буяльський, Дубінчак.

Полісся: Волинець, Сарапій, Віале, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Лєднєв (Венделл 61), Мельниченко (Крушинський 61), Гуцуляк, Назаренко (Мустафаєв 78), Луіфер (Тейлор 46).

Попередження: Михайличенко 39, Михайличенко 45, Смоляков 45, Попов 66, Лукас Тейлор 82

Вилучення: Михайличенко 45 (друга жовта)

Після цієї перемоги підопічні Олександра Шовковського знову очолили турнірну таблицю чемпіонату України, маючи рівну кількість балів з Олександрією – по 32. Полісся після 12 матчів розташувалося на 4 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 22 залікових бали.

Наступну гру обидві команди проведуть після паузи на міжнародні матчі. Кияни прийматимуть Чорноморець 23 листопада, а Полісся зустрінеться із Зорею 25-го.