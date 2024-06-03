Шевченко: Хочу, щоб Ребров якомога довше працював зі збірною України
Президент УАФ Андрій Шевченко вважає, що Сергій Ребров повинний якомога довше працювати зі збірною України.
"У нас з Ребровим було дуже хороше взаєморозуміння на футбольному полі. Сьогодні ми привітали його з 50-річним ювілеєм, побажали йому довгі літа.
Я, як президент УАФ, хотів би, щоб Ребров якомога довше працював з національною командою", - сказав Шевченко у коментарі УАФ.
Нагадаємо, Сергій Ребров сьогодні відзначає день народження. Головному тренеру збірної України виповнилося 50 років.