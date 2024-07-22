Легендарність зашкалює: Шевченко увійшов у топ-10 найкращих гравців Східної Європи в історії футболу

Андрій Шевченко посів сьоме місце в рейтингу найкращих східноєвропейських футболістів.

Рейтинг складав журналіст видання FourFourTwo Том Генкок.

Топ-10 гравців Східної Європи в історії футболу

Ференц Пушкаш (Угорщина) Лев Яшин (СРСР) Шандор Кочіш (Угорщина) Роберт Левандовський (Польща) Ласло Кубала (Угорщина) Йозеф Масопуст (Чехословаччина) Андрій Шевченко (Україна) Нандор Хідегкуті (Угорщина) Флоріан Альберт (Угорщина) Йожеф Божик (Угорщина)

Окрім Шевченка, до списку потрапили ще два українських футболісти, які вигравали Золотий м’яч — Олег Блохін (15 місце) та Ігор Бєланов (28).