Легендарність зашкалює: Шевченко увійшов у топ-10 найкращих гравців Східної Європи в історії футболу
Андрій Шевченко посів сьоме місце в рейтингу найкращих східноєвропейських футболістів.
Рейтинг складав журналіст видання FourFourTwo Том Генкок.
Топ-10 гравців Східної Європи в історії футболу
- Ференц Пушкаш (Угорщина)
- Лев Яшин (СРСР)
- Шандор Кочіш (Угорщина)
- Роберт Левандовський (Польща)
- Ласло Кубала (Угорщина)
- Йозеф Масопуст (Чехословаччина)
- Андрій Шевченко (Україна)
- Нандор Хідегкуті (Угорщина)
- Флоріан Альберт (Угорщина)
- Йожеф Божик (Угорщина)
Окрім Шевченка, до списку потрапили ще два українських футболісти, які вигравали Золотий м’яч — Олег Блохін (15 місце) та Ігор Бєланов (28).