Шелаєв: Індивідуальна майстерність футболістів Шахтаря вища за Динамо

Колишній гравець національної збірної України з футболу Олег Шелаєв вважає, що донецький Шахтар має індивідуально кращих футболістів, ніж київське Динамо.

Його слова передає Sport.ua.

"Я вище оцінюю шанси динамівців. В останньому матчі в Лізі Європи з Ромою їхній керманич Олександр Шовковський провів ротацію складу, переконався, чого вартує найближчий резерв, який, до речі, дав бій амбітним римлянам.

Все ж, важливо, що турнірна ситуація заставлятиме "гірників" грати на виграш, ризикувати, розкриватися, чим можуть скористатися мобільні кияни в пошуку найкоротшого шляху до воріт.

Мабуть, індивідуальна майстерність футболістів Шахтаря таки вища, але в киян більш збалансований склад, вони виглядають потужніше. Я схиляюся до перемоги Динамо 2:1", – сказав Шелаєв.