Шеффілд Юнайтед та Сандерленд визначать третього новачка АПЛ

У суботу, 24 травня, відбудеться фінальний матч плейоф Чемпіоншипу за вихід до АПЛ між Шеффілдом Юнайтед та Сандерлендом.

В регулярному чемпіонаті Юнайтед фінішували на третьому місці, набравши 90 очок, а "чорні коти" розмістились рядком нижче – 76 залікових балів.

На шляху до фінального протистояння "пірати" переграли Брістоль (6:0 за сумою двох матчів), а Сандерленд вибив Ковентрі (3:2).

Стартовий свисток битви за вихід до Прем'єр-ліги заплановано на 17:01 за київським часом. В прямому етері матч транслюватиме телеканал Setanta Sports.

Зазначимо, що Сандерленду належать права на українського нападника Назарія Русина, який це сезон догравав у складі Хайдука.

Нагадаємо, до АПЛ напряму пробились Лідс та Бернлі. За підсумками поточного сезону елітного дивізіону до Чемпіоншипу вилетіла та ж трійка команд, яка підвищилася в класі за підсумками минулого сезону.