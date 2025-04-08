Гол п'яткою завдає удару по чемпіонських амбіціях: огляд матчу Болонья – Наполі

У заключному матчі 31 туру Серії А сезону-2024/25 Болонья приймала Наполі.

Гра завершилася результативною нічиєю – 1:1.

Огляд матчу:

Футбол – Серія А-2024/25

Голи: 0:1 – Замбо-Ангісса (16), 1:1 – Ндой (64)

Гості, які ведуть з Інтером боротьбу за титул, забили першими. Господарі також мають турнірні амбіції – клуб знаходиться в зоні ЛЧ. Тому додали темпу після пропущеного.

В середині другого тайму Болонья провела чудову атаку, в результаті якої Ден Ндой п'ятою переправив м'яч у сітку воріт Сімоне Скуффета.