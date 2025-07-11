Один із лідерів Мілана відмовив Галатасараю

Основний голкіпер Мілана та збірної Франції Майк Меньян відмовився переходити в Галатасарай.

Про це повідомляє Goal.com.

Раніше повідомлялося про те, що Галатасарай хоче придбати зіркового французького воротаря. Проте сам Меньян від виступів у Туреччині відмовився.

При цьому голкіпер ще не визначився зі своїми планами на майбутнє: впевненості у тому, що Майк залишиться у Мілані, досі немає. Челсі пильно стежить за ситуацією та може повернутися до кандидатури Меньяна ближче до завершення трансферного вікна.

Контракт Меньяна з Міланом діє до літа 2026 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 25 мільйонів євро.

Француз приєднався до Мілана влітку 2021 року, перейшовши з Лілля за 16,4 мільйона євро. За цей час він взяв участь у 163 матчах, у яких пропустив 170 голів та 59 разів відстояв "на нуль".