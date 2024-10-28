Шахтар повернеться у комплекс президента Руха

Донецький Шахтар повертається у розташування готелю Emily Resort, засновником якого є Григорій Козловський.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Основною резиденцією ФК Шахтар у решті сезону-2024/25 знову буде комплекс "Emily Resort" у Винниках. Відповідно тренуватимуться гравці на полях академії Руху.

Зазначимо, що Шахтар покинув даний комплекс після завершення минулого сезону.

Домашні матчі "гірники" грають на "Арені Львів" та на стадіоні "Лівого берега".

Напередодні Шахтар зіграв внічию з Динамо Київ у матчі 11 туру УПЛ. На 48-й хвилині донецький клуб зумів дотиснути своїх опонентів, заштовхавши м'яч у ворота. Артем Бондаренко став автором голу. Під завісу гри Олександр Караваєв своїм точним пострілом відновив паритет та врятував Динамо від поразки.

Після 11 турів УПЛ "гірники" йдуть 4-ми, набравши 20 очок.