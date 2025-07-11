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Шахтар хоче отримати 40 мільйонів за Кевіна

Олег Дідух — 11 липня 2025, 14:18
Шахтар хоче отримати 40 мільйонів за Кевіна
Кевін
ФК Шахтар

Донецький Шахтар хоче отримати від італійської Болоньї 40 мільйонів євро за бразильського вінгера Кевіна.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За їхніми даними, Болонья запропонувала Шахтареві лише 15 мільйонів. Ця інформація суттєво відрізняється від 30 мільйонів, про які повідомляв бразильський ресурс Globo Esporte. В будь-якому випадку, клуби наразі дуже далекі від досягнення угоди, трансфер виглядає малоймовірним.

Кевін виступає за Шахтар із січня 2024 року. Тоді донецький клуб віддав за нього Палмейрасу 12 мільйонів євро. На даний момент Transfermarkt оцінює 22-річного вінгера в таку ж суму.

У сезоні 2024/25 бразилець зіграв за Шахтар 35 матчів у всіх турнірах, записавши в актив 9 голів та 4 асисти.

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