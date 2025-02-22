Шахтар завершив збори у Туреччині та повертається в Україну

Донецький Шахтар завершив навчально-тренувальні збори в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда Марино Пушича літаком вирушили до Польщі, а вже звідти автобусом поїдуть до Львова.

Вже у понеділок, 24 лютого, "гірники" зіграють свій матч у чемпіонаті України – суперником стане Лівий берег. Початок –о 18:00 за київським часом.

Наразі донецький клуб посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ з 33 очками в активі. Відставання від лідера Динамо складає 10 пунктів.

Напередодні повідомлялося, що лідери півзахисту Шахтаря Дмитро Криськів та Георгій Судаков відновились після мікроушкоджень.