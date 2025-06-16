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Туран хоче підписати у Шахтар вінгера Галатасарая

Олександр Булава — 16 червня 2025, 21:15
Туран хоче підписати у Шахтар вінгера Галатасарая
Ахмед Кутуджу
Галатасарай

Донецький Шахтар може підписати вінгера Галатасарая Ахмеда Кутуджу.

Про це повідомляє gdhspor.

У трансфері особисто зацікавлений новий головний тренер "гірників". Фахівець добре знайомий з Кутуджу, адже працював з ним раніше в Еюпспорі. Ахмед приєднався до команди через два місяці після того, як її очолив Туран, а в січні став гравцем стамбульського клубу.

Зазначається, що Галатасарай не буде проти відходу гравця.

Кутуджу у минулому сезоні зіграв 38 матчів, забив 11 голів та віддав 7 асистів. Його контракт розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, що нещодавно Арда Туран розповів про свій тренерський штаб у донецькому Шахтарі.

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