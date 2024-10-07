Шахтар цікавиться саудівським гравцем із Боснії і Герцеговини

Донецький Шахтар проявляє інтерес до гравця боснійського Железнічара Абдулмаліка Аль-Джабера.

Про це повідомляє місцеве ЗМІ Sportske.ba.

За інформацією джерела, на початку вересня футболіст отримав пропозицію від російського Ростова, але гравець та його агент відхилили її, оскільки 20-річний саудівець не хотів їхати до Росії.

Зазначається, що до півзахисника проявляє інтерес донецький Шахтар, а сам Аль-Джабер не проти перейти в український клуб, який регулярно виступає в єврокубкових змаганнях.

У сезоні-2023/24 гравець провів 15 матчів, відзначившись 1 голом. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 400 тисяч євро.

Нагадаємо, напередодні "гірники" декласували ЛНЗ у 9 турі чемпіонату України-2024/25 завдяки покеру Георгія Судакова.