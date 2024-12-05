Шахтар та Ворскла визначилися зі складами на стартовий матч 16 туру УПЛ

Донецький Шахтар та полтавська Ворскла оголосили стартові склади на матч-відкриття 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Стартові склади

Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Марлон, Судаков, Зубков, Невертон, Траоре.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Чорноморець, Скляр, Кане, Павлюк, Гучек, Крупський, Бацула, Челядін, Ієде.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом, Пряма трансляція буде доступна на каналі єдиного телепулу УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, напередодні лідери чемпіонату Олександрія та київське Динамо зіграли внічию в перенесеному матчі 1 туру УПЛ.