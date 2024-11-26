Тоіров повернеться у Шахтар 1 січня

Донецький Шахтар поверне півзахисника Хусрава Тоірова з оренди з казахстанського Атирау.

Про це повідомляє Sport.tj.

Орендна угода розрахована до 31 грудня 2024 року. Тому, 20-річний гравець знову повернеться у Шахтар.

Наразі незрозуміло, чи будуть "гірники" розраховувати на хавбека.

Тоіров перейшов у Шахтар в березні 2023 року саме з Атирау за 300 тисяч євро, підписавши контракт до 2027 року. На його рахунку лише два матчі за першу команду.

Зазначимо, що "гірники" оштрафували футболіста на місячну зарплату через лайк під постом про перемогу збірної Росії над Сербією в товариському матчі.