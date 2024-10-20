Шахтар визначився із заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Арсенала
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич визначився із заявкою на матч 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Арсенала.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
На поєдинок проти англійського колективу вирушать 28 футболістів.
Заявка Шахтаря
Голкіпери: Пузанков, Різник, Твардовський, Фесюн.
Захисники: Франьїч, Бондар, Педро Енріке, Азаров, Вінісіус Тобіас, Грам, Матвієнко, Конопля, Фарина.
Півзахисники: Степаненко, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон.
Нападники: Траоре, Егіналду, Сікан
Шахтар має в активі 1 очко після двох турів ЛЧ, а "каноніри" набрали 4 бали.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 22 жовтня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.
Нагадаємо, суперниками "гірників" на етапі єдиної ліги також будуть німецькі Баварія та Боруссія Дортмунд, швейцарський Янг Бойз, нідерландський ПСВ та французький Брест.