Шахтар визначився із заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Арсенала

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич визначився із заявкою на матч 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На поєдинок проти англійського колективу вирушать 28 футболістів.

Заявка Шахтаря

Голкіпери: Пузанков, Різник, Твардовський, Фесюн.

Захисники: Франьїч, Бондар, Педро Енріке, Азаров, Вінісіус Тобіас, Грам, Матвієнко, Конопля, Фарина.

Півзахисники: Степаненко, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон.

Нападники: Траоре, Егіналду, Сікан

Шахтар має в активі 1 очко після двох турів ЛЧ, а "каноніри" набрали 4 бали.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 22 жовтня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, суперниками "гірників" на етапі єдиної ліги також будуть німецькі Баварія та Боруссія Дортмунд, швейцарський Янг Бойз, нідерландський ПСВ та французький Брест.