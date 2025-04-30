Шахтар не виграє 9 матчів поспіль, Ворскла не змогла здолати Колос у 7 турі Вищої ліги

Сьогодні, 30 квітня, відбулися матчі 7 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жінок.

У чемпіонській групі в центральній грі туру зустрічалися лідер чемпіонату полтавська Ворскла та Колос, який іде третім. Зустріч завершилася внічию 1:1. На гол Котяш ковалівці відповіли у доданий до другого тайму час, реалізувавши пенальті.

В іншій грі один з лідерів Металіст 1925 розгромно переміг донецький Шахтар. "Гірнички" не можуть здобути перемогу вже 9 поєдинків поспіль. Востаннє команда тріумфувала ще 16 жовтня 2024 року в матчі проти Полісся.

До речі про житомирський клуб, він у групі вибування приймав Оболонь та розгромив столичний колектив з рахунком 3:0.

Футбол – Вища ліга

7 тур, 30 квітня

Чемпіонська група

Колос – Ворскла 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Котяш (15), 1:1 – Семків (90+5, пен.)

Металіст 1925 – Шахтар 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Молодюк (19), 2:0 – Апанащенко (67), 3:0 – Алексакян (78),4:0 – Гірин (88, пен.)

Група вибування

Полісся – Оболонь 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Стець (34), 2:0 – Стець (51), 3:0 – Борковська (82)

Лідирує в чемпіонаті полтавська Ворскла, яка набрала 45 пунктів. На 3 бали відстає Металіст 1925.

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Дарʼя Білодід нещодавно дебютувала за харківський клуб.