Шахтар може провести благодійні матчі з португальськими клубами
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Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив, що "гірники" планують зіграти благодійні матчі з португальськими клубами.
Цитує Палкіна Record.
"Хочемо організувати товариські матчі, і ми говорили про Порту, Бенфіку та Спортинг. У цих іграх ми можемо зібрати гроші, щоб підтримати народ України, солдатів.
Ми підтримуємо людей, які втратили домівки, солдатів з серйозними пораненнями. Для нас дуже важливо, щоб ці ігри отримували дохід і надсилали повідомлення про те, що відбувається в Україні", — сказав Палкін.
Напередодні штучний інтелект оцінив шанси донецького Шахтаря на вихід у плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25.