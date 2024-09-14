Шахтар може провести благодійні матчі з португальськими клубами

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив, що "гірники" планують зіграти благодійні матчі з португальськими клубами.

Цитує Палкіна Record.

"Хочемо організувати товариські матчі, і ми говорили про Порту, ​​Бенфіку та Спортинг. У цих іграх ми можемо зібрати гроші, щоб підтримати народ України, солдатів.

Ми підтримуємо людей, які втратили домівки, солдатів з серйозними пораненнями. Для нас дуже важливо, щоб ці ігри отримували дохід і надсилали повідомлення про те, що відбувається в Україні", — сказав Палкін.