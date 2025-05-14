Ребров – про фінал Кубку України: Це дійсно безкомпромісна гра
Наставник збірної України Сергій Ребров розповів, що очікує від фіналу Кубку України. У матчі за трофей зійдуться київське Динамо та донецький Шахтар. Фахівець вважає, що колективи покажуть чудову гру.
Слова Реброва передає UA-Football.
"Чого я можу побажати командам? Щоб вони поважали один одного. Це дійсно безкомпромісна гра, яка є дуже важливою для обох суперників.
Хочу ще побажати, щоб команда, яка виграє матч, зробила це у чесній боротьбі, без будь-яких речей на кшталт якихось провокацій тощо. Я впевнений, що завтра буде цікавий і безкомпромісний поєдинок", – сказав Ребров.
Матч пройде на "Центральному стадіоні" Житомира. Старт – 18:30.
Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є Шахтар. Минулого сезону донеччани обіграли у фіналі полтавську Ворсклу з рахунком 2:1.