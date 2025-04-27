Українське класичне Шахтаря та Динамо, Колос прийматиме Полісся, Ворскла зіграє з Вересом у 26 турі УПЛ

Сьогодні, 27 квітня, відбудуться останні три матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Останній ігровий день відкриватимуть у Полтаві місцева Ворскла та Верес. Команди мають різні сезонні задачі: поки господарі поля намагаються врятуватися від вильотму, гості ще мають шанси вийти на четверте місце, яке дозволить зіграти в єврокубках наступного сезону.

Пізніше відбудеться зустріч Колоса та Полісся, які мають схожу ситуацію. Ковалівці на чотири очки випереджають зону вильоту, у той час, як колектив з Житомира посідає четвертий рядок таблиці.

День, як і тур, закриватиме те, чого вболівальники так довго очікували: дуель Шахтаря та Динамо. Кияни лідирують у чемпіонаті з триочковим відривом від Олександрії та 10-очковим – від "гірників".

У разі поразки "помаранчево-чорні" втратять математичні шанси на титул, а в разі перемоги вони залишаться у гонці, ще й зроблять подарунок Олександрії, що ще більше закрутить інтригу.

Розклад матчів 26 туру УПЛ на 26 квітня

13:00 Ворскла – Верес

15:30 Колос – Полісся

18:00 Шахтар – Динамо

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 26 квітня, хавбек Шахтаря Георгія Судаков розповів про свій фізичний стан, який може не дозволити йому зіграти у матчі з Динамо.