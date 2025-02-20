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Шахтар продовжує цікавитися захисником, який нещодавно перейшов у Карпати

Олексій Мурзак — 20 лютого 2025, 17:59
Шахтар продовжує цікавитися захисником, який нещодавно перейшов у Карпати
Олексій Сич
ФК Рух

Шахтар продовжує цікавитися захисником Карпат Олексієм Сичем.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, "гірники" потребують посилення через проблеми з Юхимом Коноплею, які не називаються.

Зазначається, що інтерес до захисника зберагіається, навіть попри те, що він тільки взимку перейшов у Карпати з Руху.

У поточному сезоні Сич зіграв за Рух 16 матчів, у яких віддав 4 гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що лідери півзахисту донецького Шахтаря Дмитро Криськів та Георгій Судаков відновились після мікроушкоджень.

У понеділок, 24 лютого, Шахтар зіграє проти Лівого берега. Стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

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