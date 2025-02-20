Шахтар продовжує цікавитися захисником, який нещодавно перейшов у Карпати
Олексій Сич
ФК Рух
Шахтар продовжує цікавитися захисником Карпат Олексієм Сичем.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, "гірники" потребують посилення через проблеми з Юхимом Коноплею, які не називаються.
Зазначається, що інтерес до захисника зберагіається, навіть попри те, що він тільки взимку перейшов у Карпати з Руху.
У поточному сезоні Сич зіграв за Рух 16 матчів, у яких віддав 4 гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що лідери півзахисту донецького Шахтаря Дмитро Криськів та Георгій Судаков відновились після мікроушкоджень.
У понеділок, 24 лютого, Шахтар зіграє проти Лівого берега. Стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.