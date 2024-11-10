Рома Довбика прийме Болонью, Інтер вдома зіграє проти Наполі: розклад матчів Серії А
Сьогодні, 10 листопада, відбудуться п'ять матчів 12 туру італійської Серії А.
Рома українця Артема Довбика вдома зіграє проти Болоньї. Лаціо відправиться в гості до Монци.
Фіорентина на власному полі спробує обіграти Верону, а відкриє ігровий день матч Аталанта – Удінезе.
Центральна гра пройде в Мілані. Чинний чемпіон Італії Інтер прийме Наполі. Клуб із Неаполя зараз є лідером чемпіонату – 25 очок за 11 поєдинків. Команда Сімоне Індзагі відстає на 1 бал.
Розклад матчів Серії А на 10 листопада
- 13:30 Аталанта – Удінезе
- 16:00 Фіорентина – Верона
- 16:00 Рома – Болонья
- 19:00 Монца – Лаціо
- 21:45 Інтер – Наполі
Нагадаємо, 9 листопада в Серії А пройшло 3 поєдинки. Результати можна переглянути ТУТ.