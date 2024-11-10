Рома Довбика прийме Болонью, Інтер вдома зіграє проти Наполі: розклад матчів Серії А

Сьогодні, 10 листопада, відбудуться п'ять матчів 12 туру італійської Серії А.

Рома українця Артема Довбика вдома зіграє проти Болоньї. Лаціо відправиться в гості до Монци.

Фіорентина на власному полі спробує обіграти Верону, а відкриє ігровий день матч Аталанта – Удінезе.

Центральна гра пройде в Мілані. Чинний чемпіон Італії Інтер прийме Наполі. Клуб із Неаполя зараз є лідером чемпіонату – 25 очок за 11 поєдинків. Команда Сімоне Індзагі відстає на 1 бал.

Розклад матчів Серії А на 10 листопада

13:30 Аталанта – Удінезе

16:00 Фіорентина – Верона

16:00 Рома – Болонья

19:00 Монца – Лаціо

21:45 Інтер – Наполі

Нагадаємо, 9 листопада в Серії А пройшло 3 поєдинки. Результати можна переглянути ТУТ.