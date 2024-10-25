Матч Мілана у Серії А перенесли на грудень

Матч 9 туру чемпіонату Італії Болонья – Мілан перенесли через негоду.

Про це повідомляє пресслужба Серії А.

Поєдинок мав відбутися у суботу, 26 жовтня. Нову дату визначать пізніше.

Раніше повідомлялося, що міська влада Болоньї виступила із заявою, що стадіон "Ренато Далль'Ара" перебуватиме в "критичній зоні", яка буде закрита через екстремальні погодні умови, оскільки в регіоні йдуть сильні зливи й почалась повінь.

За інформацією італійських ЗМІ, найближча доступна дата для проведення перенесеного матчу – 17/18 грудня.

Мілан після 8 турів набрав 14 очок і розташувався на четвертому рядку в таблиці. Болонья із дев'ятьма очками йде на 12-му місці.

Напередодні Мілан здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів. "Росонері" з рахунком 3:1 обіграли бельгійський Брюгге.