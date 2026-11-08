Наполі відібрав очки у Лаціо в 11 турі Серії А

Програму недільного ігрового дня 11 туру Серії А-2026/27 відкривав один із центральних матчів туру – Наполі приймав сенсаційного лідера чемпіонату, Лаціо. Поєдинок завершився внічию 1:1.

Рахунок на 28 хвилині відкрили гості зусиллями Давіде Фраттезі. Одразу по перерві Наполі рахунок зрівняв – у власні ворота м'яч відправив Альфонсо Педраса. У подальшому господарі були ближчими до перемоги, ніж столична команда.

Підопічні Дженнаро Гаттузо втратили очки лише вдруге у поточному сезоні та досі йдуть без поразок. Лаціо гарантовано піде на листопадову паузу на матчі національних збірних у статусі одноосібного лідера Серії А.

Чемпіонат Італії – Серія А

11 тур, 8 листопада

Наполі – Лаціо – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Фраттезі, 1:1 – 48 Педраса (автогол)

Також у неділю, 8 листопада, відбудуться ще чотири матчі в рамках 11 туру Серії А:

16:00 Дженоа – Мілан

16:00 Монца – Аталанта

19:00 Інтер – Комо

21:45 Фіорентина – Ювентус

Напередодні Рома розгромила Сассуоло з рахунком 3:0.