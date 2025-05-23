Інтер та Наполі зіграють вирішальні матчі в боротьбі за Скудетто

Сьогодні, 23 травня, відбудеться два поєдинки в межах завершального, 38, туру італійської Серії А.

Лідер чемпіонату Наполі прийматиме Кальярі, а другий Інтер завітає в гості до Комо. Результати цих поєдинків визначать володаря Скудетто сезону-2024/2025.

Чемпіонат Італії – Серія А

38 тур, 23 травня

21:45. Комо – Інтер

21:45. Наполі – Кальярі

Турнірна таблиця чемпіонату Італії. Серія А

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Решта матчів заключного туру Серії відбудуться в неділю, 25 травня. Перенесення матчів за участю претендентів на чемпіонство на п’ятницю пов’язаний з тим, що у разі рівної кількості очок команди проведуть золотий матч.

Водночас Серія А хоче дати Інтеру достатньо часу на підготовку до фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який відбудеться 31 травня в Мюнхені. Потенційний золотий матч відбудеться в понеділок, 26 травня.

Нагадаємо, за тур до фінішу чемпіонату Наполі випереджає Інтер на 1 бал. У попередній грі Серії А обидві команди втратили очки: Наполі зіграв унічию з Пармою, Інтер – із Лаціо.