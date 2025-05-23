Довбик боротиметься за Лігу чемпіонів: де та коли дивитися фінальний тур Серії А

23 травня стартує завершальний 38-й тур Серії А сезону-2024/25, який стане вирішальним у боротьбі за чемпіонство та місця в зоні єврокубкових турнірів УЄФА.

Усі матчі фінального туру чемпіонату Італії покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник Серії А в Україні за передплатами "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Трансляції можна знайти на телеканалах в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" та на каналах "MEGOGO Футбол".

Розклад матчів 38-го туру Серії А

Четвер, 23 травня

🔹 Наполі – Кальярі | ⏰ 21:45 | 🎙 Вадим Скічко | 📺 MEGOGO Футбол Перший

🔹 Комо – Інтер | ⏰ 21:45 | 🎙 Олексій Іванов | 📺 MEGOGO Футбол Другий

П’ятниця, 24 травня

🔹 Болонья – Дженоа | ⏰ 19:00 | 🎙 Сергій Лук'яненко | 📺 MEGOGO Футбол Третій

🔹 Мілан – Монца | ⏰ 21:45 | 🎙 Олексій Іванов | 📺 MEGOGO Футбол Третій

Субота, 25 травня

🔹 Торіно – Рома | ⏰ 21:45 | 🎙 Віталій Кравченко | 📺 MEGOGO Футбол Другий

🔹 Лаціо – Лечче | ⏰ 21:45 | 🎙 Сергій Лук'яненко | 📺 MEGOGO Футбол Третій

🔹 Венеція – Ювентус | ⏰ 21:45 | 🎙 Вадим Шевякін | 📺 MEGOGO Футбол Четвертий

🔹 Емполі – Верона | ⏰ 21:45 | 🎙 Павло Посохов | 📺 MEGOGO Футбол П’ятий

🔹 Аталанта – Парма | ⏰ 21:45 | 🎙 Володимир Кобельков | 📺 MEGOGO Футбол Шостий

🔹 Удінезе – Фіорентина | ⏰ 21:45 | 🎙 Назарій Шмігіль | 📺 MEGOGO Футбол Дев’ятий

Перемогою над Торіно команда Артема Довбика щонайменше гарантує собі участь в Лізі Європи, а в разі осічки "старої синьйори" може фінішувати в зоні ЛЧ. Поразка від гранатових "биків" та паралельний успіх Лаціо опустить Рому на 6 позицію – в зону Ліги конференцій.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Італії є Інтер. 31 травня міланський клуб зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Початок матчу в Більбао – о 22:00.