Довбик: В Іспанії грати було легше, ніж у Серії А

Український нападник Роми Артем Довбик порівняв Серію А із іспанською Ла лігою, де він виступав у складі Жирони.

Слова 27-річного форварда наводить YouTube-канал Ігоря Циганика.

"Це одна з найбільш захисних ліг. Тут захисники дуже тактично навчені, з ними дуже важко боротися, тому що всі дуже фізично сильні. В Іспанії, наприклад, було легше, бо вони могли десь тебе загубити, десь давали тобі більше часу. Тут з тобою грають дуже-дуже щільно, і немає майже якогось вільного простору", – заявив українець.

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги у складі Жирони з 24 голами в активі. У поточному сезоні на рахунку форварда 12 голів і 3 асисти в 32 матчах Серії А.

Вчора, 21 травня, Довбик відновив індивідуальні тренування після травми.