Сергій Жадан: Бачу, як Шевченко намагаєтья щось реформувати, хочеться лише підтримувати його в цьому

Відомий український поет, військовослужбовець 13 бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан добре спілкується з Андрієм Шевченком, адже він регулярно допомагає Силам оборони та долучається до благодійних ініціатив.

Про це митець розповів на благодійному літературному вечорі, під час якого збирали кошти на потреби "Хартії".

"Андрій – друг нашої бригади, він приїздив до нас у розташування, постійно з’являється на якихось благодійних заходах, які організовуються на підтримку "Хартії". Андрій – дуже цікава людина, з ним дуже цікаво спілкуватися. Він зробив для себе вибір – повернувся в Україну, очолив УАФ. Я бачу, як він намагається щось робити, щоб реформувати, і в цьому хочеться його лише підтримувати. Можливо, ви бачили фотографію нашої футбольної команди, я публікував у соціальних мережах певний час тому. У Києві був благодійний аукціон, і одна серйозна столична компанія виграла один із лотів, яким був футбольний матч проти нашої збірної. Наша збірна – Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Саша Усик, Слава Вакарчук вийшли пограти за нас, редактор NV Віталій Сич, був наш комбриг, який спеціально приїхав пограти на свій день народження. І я у ворота став. Ми продали цей лот за 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Матч був дуже цікавий – грали інші бійці "Хартії", ми спеціально привезли з госпіталя наших поранених хлопців, щоб вони могли трішки подивитися на легенд, пофотографуватися з Шевченком, Ребровим. Воно то зрозуміло, що хтось казав: "Що це за футбольні свята, футбольні матчі?", але я згадую ці 5 мільйонів 200 тисяч і мені абсолютно не соромно за те, що я стояв у воротах. Я хоч і пропустив кілька м’ячів, але ми виграли", – сказав Жадан.

Також на цьому вечорі Сергій Жадан висловився про збірну України. Поет засудив сліпий гейт у бік гравців та закликав підтримувати національну команду попри всі негаразди.

Зазначимо, що на благодійному аукціоні, зокрема, було розіграно прапор із підписами Шевченка, Реброва та Вакарчука – цей лот викупили за 20 тисяч гривень.