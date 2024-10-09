Сергій Жадан: Вчора ми називаємо збірну найкращою в історії, а сьогодні – вимагаємо всіх розігнати. Це неповага до людей, які щось роблять

Відомий український поет, військовослужбовець 13 бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан закликав продовжувати підтримувати збірну України, навіть попри невдачі.

На тему футболу митець висловився на благодійному літературному вечорі, під час якого збирали кошти на потреби "Хартії".

– Невдовзі націнальна збірна України буде грати важливі матчі в Лізі націй. Останнім часом у наших хлопців ненайкращі результати, можливо, маєте бажання звернутися до них? Можливо, вони отримають додаткове натхнення після ваших слів.

– Дякую вам за запитання. Я вам скажу таку річ – коли збірна України готувалася до матчів Євро, ми з Андрієм (Шевченком – прим.) говорили, він казав: "Давай ти приїдеш на якийсь збір і почитаєш вірші. Важливо, щоб вони щось читали, щось слухали, бо вони молоді хлопці". Зараз зовсім інша атмосфера у клубах і, в принципі у світі спорту, і українські спортсмени позиціонують себе зовсім інакше в порівнянні з тим, що було 10, 20 і тим паче 30 років тому.

У мене тоді не було можливості, бо тоді якраз мобілізувався – ну куди ж я поїду? Але, в принципі, мені здається, це правильна річ – підтримувати збірну навіть тоді, коли вона показує не той результат, який від неї очікують. Тому що тренери змінюються, а збірна лишається. Хоча я дуже люблю Сергія Станіславовича – і як футболіста завжди любив, і як тренер він мені симпатичний.

І те, що зараз у збірної не виходить – це, насправді, боляче, прикро, тому що такий склад, такі футболісти. А головне, що така підтримка з боку країни. Така ситуація в країні, коли потрібно перемагати, щоб привертати увагу до України, але щось у них не виходить. Сподіваюся, що вийде.

Я веду до того, що, зрозуміло, хочеться, щоб збірна вигравала, показувала результати, була найкращою. А якщо щось не виходить – мені здається, не треба впадати в цю українську крайність – відразу критикувати. Безперечно, конструктивна критика необхідна, без неї нікуди, але впадати з крайнощів у крайнощі...

Вчора ми називаємо цю команду найкращою збірною України в історії, а сьогодні – вимагаємо всіх розігнати та позбавити ліцензії... Мені здається, це несерйозно і трішки про неповагу до людей, які щось роблять, навіть якщо в них не виходить.

А ще така штука – пам’ятаю, ми з Андрієм говорили про те, що найкращий результат в історії збірної України – це чвертьфінал на мундіалі 2006 року. Я йому кажу: "Андрію, ви такі молодці, ви тоді так класно пробилися, як ви швейцарців переграли по пенальті..." Він на мене дивиться й каже: "Але як ми погано грали..."

Насправді, ця збірна, мені здається, дуже перспективна. Те, що в них зараз щось не виходить... Давайте їх підтримувати!

Зазначимо, що Жадан дружить з Андрієм Шевченком та Сергієм Ребровим, які регулярно допомагають та відвідують позиції "Хартії". На благодійному аукціоні, зокрема, було розіграно прапор із підписами легендарних футболістів – цей лот викупили за 20 тисяч гривень.