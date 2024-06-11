Ребров відреагував на травму лідера збірної України

Захисник збірної України Віталій Миколенко зазнав травми гомілкостопа у товариському матчі збірної України проти Молдови (4:0)

Про це повідомив наставник українців Сергій Ребров на післяматчевій пресконференції.

"Миколенко вже провели процедуру МРТ, і у середу йому проведуть ще один тест. Побачимо, що буде, але я почуваюся набагато спокійніше зараз, аніж коли він зазнав ушкодження", – сказав Ребров.

Оборонець отримав ушкодження на 25-й хвилині після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Олександра Зінченка.

За інформацією ВЗБІРНА, травма оборонця не має відношення до його попереднього ушкодження, яке він отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля.

Нагадаємо, на Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.