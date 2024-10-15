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Ребров: Працюємо над тим, щоб у нас були моменти

Олександр Булава — 15 жовтня, 00:21
Ребров: Працюємо над тим, щоб у нас були моменти
Сергій Ребров
Фото: Дан Балашов (УАФ)

Головний тренер збірної України оцінив реалізацію моментів його підопічними у матчі з Чехією (1:1) у Лізі націй.

Про це тренер розповів на пресконференції після матчу.

"Важка реалізація? Для мене дуже важливо, що ми створюємо шанси. Це вже майстерність гравців реалізувати їх.

У нас у першому таймі були гарні виходи в контратаки, але на жаль ми не завершували ці атаки. Ми працюємо над тим, щоб у нас були моменти. Дуже важливо, щоб усі гравці концентрувалися максимально на цих моментах", – зазначив Ребров.

Нагадаємо, після нічиєю з Чехією "синьо-жовті" з 4 очками йдуть на останній сходинці групи в Лізі націй.

У наступному турі збірна України зіграє з Грузією. Матч відбудеться 16 листопада.

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