Ребров: Працюємо над тим, щоб у нас були моменти

Головний тренер збірної України оцінив реалізацію моментів його підопічними у матчі з Чехією (1:1) у Лізі націй.

Про це тренер розповів на пресконференції після матчу.

"Важка реалізація? Для мене дуже важливо, що ми створюємо шанси. Це вже майстерність гравців реалізувати їх.

У нас у першому таймі були гарні виходи в контратаки, але на жаль ми не завершували ці атаки. Ми працюємо над тим, щоб у нас були моменти. Дуже важливо, щоб усі гравці концентрувалися максимально на цих моментах", – зазначив Ребров.