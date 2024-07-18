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Лікуватиметься разом з Мессі: Кривцов не зміг дограти перший тайм матчу проти Торонто через травму

Игорь Чернявский — 18 липня, 12:50
Лікуватиметься разом з Мессі: Кривцов не зміг дограти перший тайм матчу проти Торонто через травму

Український захисник Сергій Кривцов зазнав травми гомілкостопа у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Торонто.

На 35-й хвилині українець просигналізував, що йому потрібна медична допомога. Після огляду лікарів стало зрозуміло, що він не зможе продовжити гру. Замість українця на заміну вийшов Ноа Аллен.

У підсумку Інтер Маямі переміг 3:1. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Дієго Гомес, а на початку другого Федеріко Редондо оформив дубль і довів справу до розгрому. На 80-й хвилині Дерік Етьєнн забив гол престижу за Торонто.

Інформації щодо строків відновлення Кривцова наразі немає. Зазначимо, що у найближчих матчах команді Херардо Мартіно не допоможе Ліонель Мессі, який травмувався у фіналі Копа Америка-2024.

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