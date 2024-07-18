Лікуватиметься разом з Мессі: Кривцов не зміг дограти перший тайм матчу проти Торонто через травму

Український захисник Сергій Кривцов зазнав травми гомілкостопа у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Торонто.

На 35-й хвилині українець просигналізував, що йому потрібна медична допомога. Після огляду лікарів стало зрозуміло, що він не зможе продовжити гру. Замість українця на заміну вийшов Ноа Аллен.

Sergii Kryvtsov is down and currently receiving treatment. Looking like a lower leg injury for the Ukrainian. #InterMiamiCF pic.twitter.com/xoozJjVtD8 — Alex Windley (@aaw_1998) July 18, 2024

У підсумку Інтер Маямі переміг 3:1. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Дієго Гомес, а на початку другого Федеріко Редондо оформив дубль і довів справу до розгрому. На 80-й хвилині Дерік Етьєнн забив гол престижу за Торонто.

Інформації щодо строків відновлення Кривцова наразі немає. Зазначимо, що у найближчих матчах команді Херардо Мартіно не допоможе Ліонель Мессі, який травмувався у фіналі Копа Америка-2024.