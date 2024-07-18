Лікуватиметься разом з Мессі: Кривцов не зміг дограти перший тайм матчу проти Торонто через травму
Український захисник Сергій Кривцов зазнав травми гомілкостопа у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Торонто.
На 35-й хвилині українець просигналізував, що йому потрібна медична допомога. Після огляду лікарів стало зрозуміло, що він не зможе продовжити гру. Замість українця на заміну вийшов Ноа Аллен.
У підсумку Інтер Маямі переміг 3:1. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Дієго Гомес, а на початку другого Федеріко Редондо оформив дубль і довів справу до розгрому. На 80-й хвилині Дерік Етьєнн забив гол престижу за Торонто.
Інформації щодо строків відновлення Кривцова наразі немає. Зазначимо, що у найближчих матчах команді Херардо Мартіно не допоможе Ліонель Мессі, який травмувався у фіналі Копа Америка-2024.