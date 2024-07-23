Нінкович: Можу тільки уявити, що переживають гравці Динамо

Колишній півзахисник Динамо Мілош Нінкович розуміє, що напередодні протистояння з Партизаном киянам складно зосередитися лише на футболі.

Його слова наводить Sport Klub.

"Головне для Партизана — не програти перший матч. Тоді все буде можливо у матчі-відповіді. Я не впевнений, що гравці Динамо зможуть повністю сконцентруватися, враховуючи те, що вони перебувають у складній ситуації.

Війна — велика проблема. Динамо більше не може запрошувати іноземців, як це було раніше, і грає єврокубкові матчі в Польщі без підтримки трибун. Усе це дуже впливає на команду. Я можу тільки уявити, що переживають гравці, а їм треба зосередитися на футболі", — сказав Нінкович.

Чималу частину своєї кар’єри Мілош провів у Динамо. За 9 років у біло-синій футболці серб взяв участь у 168 матчах. На його рахунку 15 голів та 21 асист. Зазначимо, що в Сербії Нінкович виступав за принципового суперника Партизана — Црвену Звезду.