Сент-Етьєн в овертаймах вирвав нічию в Меца і виборов місце в Лізі 1
Один з найтитулованіших клубів Франції Сент-Етьєн на виїзді зіграв унічию з Мецом у другому матчі плей-оф за право грати у Лізі 1.
Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Вже на 6 хвилині господарі опинились в меншості. Червону картку за грубий фол отримав нападник Пап Діалло. Проте після цього Мец зміг двічі забити. Сент-Етьєн зумів відіграти 1 гол ще в першому таймі. Проте більше команди в основний час не забивали.
Вирішальний гол легендарний французький клуб забив аж на 117 хвилині. Ця нічия гарантувала Сент-Етьєну участь в наступному сезоні Ліги 1. Зазначимо, що команда не грала в найвищому дивізіоні два минулі сезони.
Чемпіонат Франції — Ліга 1
Плей-оф, фінал
Другий матч, 2 червня
Мец — Сент-Етьєн 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 17 Камара, 2:0 - 25 Мікаутадзе, 2:1 - 35 Петро, 2:2 - 117 Ваджі
Нагадаємо, перший поєдинок завершився перемогою Сент-Етьєна з рахунком 2:1.