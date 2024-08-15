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Сайт Динамо зазнав масової DDoS атаки

Олександр Булава — 15 серпня, 22:40
Сайт Динамо зазнав масової DDoS атаки

Сайт футбольного клубу Динамо Київ зазнав масової DDoS атаки.

Про це повідомила пресслужба клубу в Telegram.

Зазначається, що певний час сайт буде недоступним.

"Це цілеспрямована та агресивна атака на наш ресурс, яка має усі ознаки замовної. Наші спеціалісти працюють над розв'язання цієї проблеми, але це займе певний час. Дякуємо нашим фанатам за розуміння", — йдеться в повідомленні.

Наразі сторінка "біло-синіх" недоступна.

Напередодні Динамо здолало шотландський Рейнджерс у третьому етапі кваліфікації ЛЄ.

Динамо Київ

Динамо Київ

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