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Лалана повернувся у Саутгемптон

Олександр Булава — 15 червня, 13:19
Лалана повернувся у Саутгемптон

Саутгемптон підписав контракт з англійським півзахисником Адамом Лалланою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Угода з гравцем розрахована до завершення сезону-2024/25. Фінансові деталі не розголошуються.

Лалана вже виступав за Саутгемптон з 2006 по 2014 рік. На його рахунку 265 матчів та 60 голів. Потім у його кар'єрі був Ліверпуль та Брайтон.

Нагадаємо, Саутгемптон мінімально здолав Лідс у фіналі плей-оф Чемпіоншипу та здобув путівку в Англійську Прем’єр-лігу.

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