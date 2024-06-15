Лалана повернувся у Саутгемптон

Саутгемптон підписав контракт з англійським півзахисником Адамом Лалланою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Угода з гравцем розрахована до завершення сезону-2024/25. Фінансові деталі не розголошуються.

Лалана вже виступав за Саутгемптон з 2006 по 2014 рік. На його рахунку 265 матчів та 60 голів. Потім у його кар'єрі був Ліверпуль та Брайтон.

Нагадаємо, Саутгемптон мінімально здолав Лідс у фіналі плей-оф Чемпіоншипу та здобув путівку в Англійську Прем’єр-лігу.