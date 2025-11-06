Експівзахисник Барселони та Жирони перейшов у клуб Чемпіоншипу

Колишній футболіст Барселони та Жирони Оріоль Ромеу повернувся у чемпіонат Англії. Гравець підписав контракт із Саутгемптоном, який виступає у Чемпіоншипі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід 34-річного іспанця відбувся на правах вільного агента. Угода розрахована до завершення поточного сезону. Фінансові деталі не розголошуються.

Останнім клубом опорника була Жирона, за яку він грав на правах оренди з Барселони. З літа цього року Ромеу перебуває у статусі вільного агента.

Протягом кар'єри хавбек встиг пограти за Челсі, Штутгарт та Валенсію. З 2015 по 2022 рік Ромеу вже грав за Саутгемптон, загалом з'явившись на полі 256 разів і забивши за цей час 8 м'ячів.

Після 14 турів Сотон посідають 19 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши лише 15 очок.

Напередодні клуб оголосив про звільнення Вілла Стілла з посади головного тренера.