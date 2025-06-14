Дуже прикро, – Сапутін підбив підсумки сезону-2024/25 для Зорі

Воротар луганської Зорі Олександр Сапутін підбив підсумки сезону для своєї команди та висловив жаль с приводу того, що колектив не потрапив до єврокубків.

Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.

"Прикро, що не змогли потрапити до єврокубків, але ми зробимо все, щоб кваліфікуватись туди за підсумками наступного сезону.

Весняну частину почали непогано. Потім почали втрачати важливі очки, що завадило нам фінішувати вище у турнірній таблиці. Нам потрібно працювати над усіма аспектами гри та ставати сильнішими", – розповів Сапутін.