Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Дуже прикро, – Сапутін підбив підсумки сезону-2024/25 для Зорі

Володимир Максименко — 14 червня 2025, 12:00
Дуже прикро, – Сапутін підбив підсумки сезону-2024/25 для Зорі
FC Zorya Luhansk

Воротар луганської Зорі Олександр Сапутін підбив підсумки сезону для своєї команди та висловив жаль с приводу того, що колектив не потрапив до єврокубків.

Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.

"Прикро, що не змогли потрапити до єврокубків, але ми зробимо все, щоб кваліфікуватись туди за підсумками наступного сезону. 

Весняну частину почали непогано. Потім почали втрачати важливі очки, що завадило нам фінішувати вище у турнірній таблиці. Нам потрібно працювати над усіма аспектами гри та ставати сильнішими", – розповів Сапутін.

Нагадаємо, "чорно-білі" завершили сезон-2024/25 на сьомому місці, набравши 40 очок.

Раніше стала відома доля орендованого у Динамо Владислава Супряги у Зорі.

Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

Бартулович відмовиться від продовження контракту із Зорею та очолить Олександрію – джерело
Може пропустити Євро: півзахисник Динамо отримав травму
УПЛ визначила символічну збірну за підсумками сезону 2024/25
Колишній тренер Колоса очолив Зорю U-19
Бартулович розповів, чи залишиться Супряга в Зорі

Останні новини