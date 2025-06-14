Дуже прикро, – Сапутін підбив підсумки сезону-2024/25 для Зорі
FC Zorya Luhansk
Воротар луганської Зорі Олександр Сапутін підбив підсумки сезону для своєї команди та висловив жаль с приводу того, що колектив не потрапив до єврокубків.
Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.
"Прикро, що не змогли потрапити до єврокубків, але ми зробимо все, щоб кваліфікуватись туди за підсумками наступного сезону.
Весняну частину почали непогано. Потім почали втрачати важливі очки, що завадило нам фінішувати вище у турнірній таблиці. Нам потрібно працювати над усіма аспектами гри та ставати сильнішими", – розповів Сапутін.
Нагадаємо, "чорно-білі" завершили сезон-2024/25 на сьомому місці, набравши 40 очок.
Раніше стала відома доля орендованого у Динамо Владислава Супряги у Зорі.