Ньюкасл назвав дату повернення до складу дискваліфікованого через ставки Тоналі

Італійський хавбек Сандро Тоналі повернеться до складу Ньюкасла 28 серпня.

Про це повідомив клуб на власному сайті.

"Сандро Тоналі повернеться до складу команди в середу, 28 серпня, після закінчення його десятимісячного відсторонення від участі в офіційних футбольних заходах", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, Федерація футболі Італії (FIGC) у жовтні 2023 року дискваліфікувала футболіста на 10-місячний термін. Сандро порушив правила азартних ігор під час виступів за Брешію та Мілан.

24-річний італієць приєднався до англійського клубу влітку 2023 року. Ньюкасл заплатив за футболіста 64 млн євро.

Варто відзначити, що зірка Вест Хема Лукас Пакета також може отримати дискваліфікацію через ставки.