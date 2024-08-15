Ньюкасл назвав дату повернення до складу дискваліфікованого через ставки Тоналі
Сандро Тоналі
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Італійський хавбек Сандро Тоналі повернеться до складу Ньюкасла 28 серпня.
Про це повідомив клуб на власному сайті.
"Сандро Тоналі повернеться до складу команди в середу, 28 серпня, після закінчення його десятимісячного відсторонення від участі в офіційних футбольних заходах", — йдеться в заяві.
Нагадаємо, Федерація футболі Італії (FIGC) у жовтні 2023 року дискваліфікувала футболіста на 10-місячний термін. Сандро порушив правила азартних ігор під час виступів за Брешію та Мілан.
24-річний італієць приєднався до англійського клубу влітку 2023 року. Ньюкасл заплатив за футболіста 64 млн євро.
Варто відзначити, що зірка Вест Хема Лукас Пакета також може отримати дискваліфікацію через ставки.